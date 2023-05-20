بالتنسيق مع عمان.. إسرائيل تفجر عشرات الألغام بالقرب من نهر الأردن

فجّر جنود الوحدة الهندسية الإسرائيلية للمهام الخاصة (يهالام)، يوم السبت، عشرات الألغام الأرضية التي كانت قد زرعت سابقاً تحت جسر "آدم" فوق نهر الأردن.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نفذت العملية بالتعاون بين إسرائيل والأردن بهدف منع إلحاق الأذى بالأبرياء، بعد أن اتضح أن التغيير في حالة الأرض أدى إلى تحرك في حفرة الألغام.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية لا علاقة لها باعتقال وإطلاق سراح النائب الأردني عماد العدوان الذي قام بتهريب حوالي 200 قطعة سلاح إلى إسرائيل.