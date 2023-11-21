الصين تحذر الأرجنتين من ارتكاب "خطأ فادح"

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسية الأرجنتينية سترتكب "خطأً فادحًا" إذا قطعت الأرجنتين علاقاتها مع دول كبرى مثل الصين أو البرازيل.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري، إن الصين شريك تجاري مهم للأرجنتين التي تولي حكومتها المنتخبة أهمية كبيرة للعلاقات معها.