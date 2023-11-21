الصين تحذر الأرجنتين من ارتكاب "خطأ فادح"
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسية الأرجنتينية سترتكب "خطأً فادحًا" إذا قطعت الأرجنتين علاقاتها مع دول كبرى مثل الصين أو البرازيل.
وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري، إن الصين شريك تجاري مهم للأرجنتين التي تولي حكومتها المنتخبة أهمية كبيرة للعلاقات معها.
وانتخبت الأرجنتين خافيير مايلي رئيسًا جديدًا لها يوم الأحد. وانتقد مايلي، وهو ليبرالي يميني، الصين والبرازيل، قائلًا إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين" وإنه يفضل تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة.