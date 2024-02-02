إيران تكتشف شبكة تجسس لصالح "الموساد"

أعلنت طهران، اليوم الجمعة، أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية اكتشفت شبكة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، في إيران و28 دولة موزعة على آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى "تحديد عدد من الجواسيس في طهران ومحافظات أخرى، وجرى التصدي لهم أو خضوعهم للمراقبات الأمنية".

وقالت إنه "جرى تحديد عدد من الجواسيس الإيرانيين المقيمين في الخارج، وسيتخذ القرار بشأنهم بما يتناسب مع أوضاع كل منهم ومستوى علاقات الوزارة مع جهات الاستخبارات في دول إقامتهم".

وكشفت الوزارة، عن "نقل تفاصيل الجواسيس الأجانب إلى الدول التي لديها علاقات تبادل مؤثر للمعلومات مع إيران".