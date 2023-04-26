واشنطن تعلن مقتل مدبر هجوم مطار كابول على يد طالبان

قال مسؤولون أمريكيون إن حركة طالبان قتلت مسلحا تابعا لتنظيم داعش كان "العقل المدبر" وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في 2021.

وأسفر ذلك الهجوم حين وقوعه عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين أثناء عمليات الإجلاء الأمريكية من البلاد.

ووقع التفجير في 26 أغسطس/ آب 2021 بينما كانت القوات الأمريكية تحاول مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان في الفرار من البلاد في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك.

وأدى الهجوم إلى تفاقم شعور الولايات المتحدة بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاما.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان الثلاثاء: "كان مسؤولا مهما في تنظيم ولاية خراسان الإسلامية وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي. لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات".

وأشار المتحدث الأمريكي إلى "بوابة أبي" في مطار كابول التي وقع عندها الانفجار. ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول.

وولاية خراسان الإسلامية هي فرع تنظيم داعش في أفغانستان ويعادي حركة طالبان.

وظهر المقاتلون الموالون للتنظيم المتطرف في شرق أفغانستان لأول مرة عام 2014 وانتقل تأثيرهم في ما بعد إلى مناطق أخرى.