بريطانيا.. الملك تشارلز "محبط" من وتيرة تعافيه من السرطان

وقال فيليبس، أكبر أحفاد الملكة الراحلة إليزابيث الثمانية وابن الأميرة آن، لتلفزيون "سكاي نيوز أستراليا" في مقابلة، إن الملك محبط لأن تعافيه يستغرق وقتا أطول مما يريد.

وأضاف، وفقًا لوكالة "رويترز": "هو محبط لأنه لا يستطيع المضي قدما والقيام بكل ما يريد"، مشيرا إلى أنه رغم إدراكه لاستغراق التعافي بعض الوقت، فإنه حريص على العودة إلى الحياة الطبيعية.

ويأمل تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، في حضور قداس عيد القيامة وتجمع عائلي يوم الأحد المقبل غير أن حضوره لن يتم تأكيده مسبقا.