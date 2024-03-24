بريطانيا.. الملك تشارلز "محبط" من وتيرة تعافيه من السرطان
كشف بيتر فيليبس ابن شقيقة ملك بريطانيا، اليوم الأحد، تفاصيل رحلة علاج الملك تشارلز من مرض السرطان.
ويعتبر بيتر فيليبس أول عضو في العائلة المالكة يتحدث بالتفصيل عن حالة الملك وما يشعر به، بعد أن أعلنت أميرة ويلز كيت يوم الجمعة أنها تخضع لعلاج كيماوي وقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان.
وقال فيليبس، أكبر أحفاد الملكة الراحلة إليزابيث الثمانية وابن الأميرة آن، لتلفزيون "سكاي نيوز أستراليا" في مقابلة، إن الملك محبط لأن تعافيه يستغرق وقتا أطول مما يريد.
وأضاف، وفقًا لوكالة "رويترز": "هو محبط لأنه لا يستطيع المضي قدما والقيام بكل ما يريد"، مشيرا إلى أنه رغم إدراكه لاستغراق التعافي بعض الوقت، فإنه حريص على العودة إلى الحياة الطبيعية.
ويأمل تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، في حضور قداس عيد القيامة وتجمع عائلي يوم الأحد المقبل غير أن حضوره لن يتم تأكيده مسبقا.
وقال قصر كينزنغتون في لندن، إن كيت وزوجها، وريث العرش الأمير وليام، لن يحضرا القداس.
وأعلنت ملكة بريطانيا كاميلا أن زوجها تشارلز في حالة "جيدة جدا"، وذلك خلال استقبالها الحشود في زيارة لأيرلندا الشمالية يوم الخميس.