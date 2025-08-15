"أصيب في قدمه".. تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال بزشكيان

كشف محسن حاجي ميرزايي مدير مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي في 16 يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدا أن الرئيس مسعود بزشكيان قد أصيب في قدمه.

وأضاف ميرزايي، أنه شاهد في ذلك اليوم مسعود بزشكيان في مبنى رئاسة الجمهورية وهو مصاب، كما كان عبد الرحيم موسوي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، مغطى بالكامل بالغبار، بينما أصيب وزير الداخلية إسكندر مؤمني بمشكلات في التنفس جراء استنشاق الهواء الملوث بالغبار.

وأضاف ميرزايي أن الفتحة التي تمكن الرئيس ومرافقوه من الفرار عبرها بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفتهم في منتصف يونيو/ حزيران الماضي لم تكن معدّة مسبقاً، وإنما تشكلت نتيجة انفجار صاروخ إسرائيلي اخترق الخرسانة.

وأوضح أن لقاءات مسعود بزشكيان مع المرشد الأعلى علي خامنئي استمرت بشكل طبيعي خلال أيام الحرب مع إسرائيل في منتصف يونيو/حزيران الماضي، دون أي انقطاع أو خلل، مشيراً إلى أن التواصل بين الجانبين ظل قائماً بصورة كاملة رغم الظروف الأمنية والعسكرية.

وكان قد قيل سابقاً إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي (أعلى هيئة أمنية في إيران) غادروا المكان بعد الهجوم الإسرائيلي عبر "مخرج طوارئ".

وكان بزشكيان قد صرح سابقاً بأن جميع رؤساء السلطات وقادة الجيش الكبار كانوا حاضرين في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الذي استهدفه القصف الجوي الإسرائيلي في 16 يونيو/ حزيران، مضيفاً أنه لو قُتل أعضاء الاجتماع في ذلك القصف "لكان هؤلاء الجبناء قد دمّروا البلاد".

واتهم بزشكيان في منتصف الشهر الماضي، إسرائيل بمحاولة اغتياله، وقال بزشكيان: "حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا".

وأضاف: "لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها"، مبيناً أنه لم يُرَ في الموقع سوى "فتحة واحدة"، وعندها فقط أدركوا أنهم "لن يختنقوا".

يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، شنت إسرائيل قصفا على إيران، ضربت خلاله مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.