أذربيجان تعلن اعتقال رئيس ناغورني قره باغ الانفصالي

أعلنت أذربيجان الخميس، أنها اعتقلت رئيسًا سابقًا لجيب ناغورني قره باغ الانفصالي الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الخاطف الذي شنَّته باكو الشهر الماضي.

وقالت أذربيجان، إنها اعتقلت أراييك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو "بشبهة شن حرب عدوانية" على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب، على ما ذكر المدعي العام وجهاز الأمن في بيان مشترك.

ونهاية الشهر الماضي، اعتقل الجيش الأذربيجاني أيضًا، ليفون مناتساكانيان القائد السابق للقوات الأرمنية الانفصالية في قره باغ عند نقطة تفتيش حدودية مع أرمينيا.