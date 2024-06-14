بوادر أزمة بين كوبا وأمريكا بسبب مصير طبيبين مختطفين في كينيا‎

رفضت هافانا، الخميس، بياناً صدر مؤخراً عن الولايات المتحدة بشأن مصير طبيبين كوبيين اختطفهما متشددون من حركة "الشباب" الصومالية قبل 5 سنوات في كينيا، ووصفته بأنه غير كاف.

وأعلنت حركة "الشباب" المتشددة أنً الطبيبين أسيل هيريرا ولاندي رودريغيز قُتلا في شباط/فبراير الماضي في قصف أمريكي استهدف مدينة "جيليب" الصومالية.

لكنّ القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" خلصت في تقرير حديث يعد مراجعة المعلومات المتاحة إلى أن "الضربة الجوية الأمريكية التي نفذت في 15 شباط/فبراير 2024 لم تسفر عن أضرار مدنية".

وذكرت صحيفة "غرانما" الناطقة بلسان الحكومة الكوبية في مقال الخميس أنّ بيان أفريكوم "لا يذكر الطبيبين الكوبيين صراحة".

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، الأربعاء، إن التقرير الأمريكي "لا يضيف شيئاً جديداً"، مشيراً إلى أن هافانا تنتظر منذ نيسان/أبريل "إجراء تحقيق طلبته كوبا رسمياً بشأن هجمات أفريكوم" في الصومال.

وكان الطبيبان جزءاً من فريق طبي كوبي مكون من 100 شخص يعمل في كينيا بموجب اتفاق ثنائي عندما تم اختطافهما على يد حركة "الشباب".

وتنشر كوبا فرقاً طبية في أكثر من 50 دولة في إطار ما يسمّى "دبلوماسية الرداء الأبيض".