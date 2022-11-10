أدانت موقف إيطاليا.. فرنسا توافق على استقبال سفينة مهاجرين عالقة في المتوسط

أعلنت فرنسا أنها ستستقبل في مرفأ طولون في جنوب البلاد، سفينة "أوشن فايكينغ" للمهاجرين العالقين في البحر المتوسط، وسيتمّ نقل ثلث الركاب إلى فرنسا، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، الذي دان "الخيار غير المقبول" لإيطاليا بعدم استقبال السفينة، الخميس.

وتوقّع الوزير الفرنسي، عقب اجتماع حكومي، أن تصل السفينة الموجودة حاليًا قبالة كورسيكا وعلى متنها 231 مهاجرًا، بعد ظهر الجمعة، إلى طولون.

وأوضح أن فرنسا ستستقبل السفينة على أساس استثنائي، نظرًا لفترة 15 يومًا من الانتظار التي أخضعت السلطات الإيطالية الركاب لها.

ولفت إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء سيتم ترحيلهم مباشرة.

ودان دارمانان "الخيار غير المقبول" لإيطاليا بعدم استقبال السفينة، معتبرًا أنها اختارت عدم التصرف كدولة أوروبية مسؤولة.

وردًا على ذلك، قررت فرنسا التعليق الفوري للمشروع المقرر للصيف لاستقبال 3500 لاجئ متواجدين حاليًا في إيطاليا.

وذكّر وزير الداخلية الفرنسية بأن هناك آلية أوروبية تسمح بنقل اللاجئين في دول أوروبية إلى أخرى، لا سيما اللاجئين الواصلين إلى إيطاليا، في إطار القانون الدولي وقانون البحار.

ودعا جميع الأطراف الأخرى في هذه الآلية، لا سيما ألمانيا، إلى تعليق خطتهم لاستقبال لاجئين موجودين حاليًا في إيطاليا.

وأشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات لتعزيز مراقبة الحدود مع إيطاليا.

وقال: "من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جدًا على علاقاتنا الثنائية".