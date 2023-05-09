الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,2 مليار دولار؛ لتعزيز دفاعاتها الجوية وتزويدها بذخيرة مدفعية إضافية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، إنها تواصل دعم كييف "من خلال الالتزام بقدرات مهمة على المدى القريب، مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخائر، مع بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها، وردع العدوان الروسي على المدى الطويل".

وتأتي المساعدات عبر مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي توفر تمويلات لشراء معدات من الشركات الدفاعية أو من دول شريكة بدلاً من توفيرها من المخزونات الأمريكية.

ويُجنّب ذلك استنزاف المخزونات الأمريكية، لكنه يعني أن المساعدة ستستغرق وقتًا أطول للوصول إلى ساحة المعركة.