أذربيجان تعين أول سفير لها في إسرائيل وسط توتر مع إيران

عينت أذربيجان أول سفير لها لدى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد للتوتر مع إيران، جارتها الكبرى من جهة الجنوب.

ووقع الرئيس إلهام علييف مرسوما رئاسيا بتعيين مختار محمدوف، وهو مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، كأول سفير لباكو لدى إسرائيل بعد 30 عاما من العلاقات الثنائية.