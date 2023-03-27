الكرملين ينفي تقارير تركية عن عزم بوتين زيارة أنقرة

نفى الكرملين اليوم، تقارير إعلامية تركية قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة أنقرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

يأتي ذلك عقب يومين من اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث شكر خلاله أردوغان، بوتين على "موقفه الإيجابي" تجاه تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت الرئاسة التركية، إن الزعيمين ناقشا خطوات لتحسين العلاقات التركية الروسية والتطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وعبّر أردوغان عن أهمية إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات في أقرب وقت ممكن.