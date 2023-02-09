"فاغنر" تعلن "إيقاف تجنيد" معتقلي السجون الروسية للقتال بأوكرانيا

أعلنت مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة الخميس، أنها "أوقفت تجنيد" معتقلين في السجون الروسية لإرسالهم للقتال في أوكرانيا.

وقال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، حسبما ذكر بيان نشره جهازه الإعلامي: "توقف بالكامل تجنيد معتقلين من قبل مجموعة فاغنر المسلحة الخاصة".

وجنّدت مجموعة فاغنر التي تأسست في العام 2014، آلاف المعتقلين من أجل القتال في أوكرانيا مقابل تخفيف أحكامهم بالسجن.

وبعدما كان بريغوجين متخفيًا لفترة طويلة، أثبت نفسه كلاعب رئيسي في النزاع في أوكرانيا.

وأكّد في البيان، أن "جميع الالتزامات" تجاه أولئك الذين يعملون بالأساس مع المجموعة "يتم الوفاء بها".