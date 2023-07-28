إسبانيا: حزب الشعب سيقيد قرارات سانشيز في حال تشكيله الحكومة

وترك تشكيل الحكومة في الهواء نتيجة الانتخابات العامة يوم الأحد، حيث لم تصل كتلة اليسار ولا اليمين إلى الأغلبية الكافية في الكونغرس لاستثمار "بيدرو سانشيز" أو "ألبيرتو نونيز فيجو"، الفائز في الانتخابات.

وفي حالة مجلس الشيوخ، أعطت استطلاعات أغلبية مطلقة لحزب الشعب، خاصة أن نظام الانتخاب المباشر لثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ لكل قائمة يميل إلى إعطاء الأولوية للحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

وأضافت الصحيفة بأن نتائج انتخابات 23 يوليو/ تموز خلفت لوحة سياسية معقدة للغاية مع كتلتين متمايزتين بوضوح لا يسهل تحقيق هدفها في الوصول إلى رئاسة الحكومة.

وهذا الصيف سيكون مثيرًا وغير متوقع لكثرة المبارزات التي ستحدث وتترك مستقبلًا غير مؤكد لمن سيحلف اليمين كرئيس للحكومة ولحكم البلاد.