إسبانيا: حزب الشعب سيقيد قرارات سانشيز في حال تشكيله الحكومة
ذكرت صحيفة "إلـ بايس" الإسبانية أن حزب الشعب سيتمكن من إبطاء الموافقة على القوانين وتفعيل لجان التحقيق، بأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، في حال نجاح سانشيز في تشكيل الحكومة القادمة.
وأضافت أن حزب الشعب لديه جدار احتياطي في مجلس الشيوخ ضد حكومة سانشيز المحتملة.
وترك تشكيل الحكومة في الهواء نتيجة الانتخابات العامة يوم الأحد، حيث لم تصل كتلة اليسار ولا اليمين إلى الأغلبية الكافية في الكونغرس لاستثمار "بيدرو سانشيز" أو "ألبيرتو نونيز فيجو"، الفائز في الانتخابات.
وفي حالة مجلس الشيوخ، أعطت استطلاعات أغلبية مطلقة لحزب الشعب، خاصة أن نظام الانتخاب المباشر لثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ لكل قائمة يميل إلى إعطاء الأولوية للحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.
وأضافت الصحيفة بأن نتائج انتخابات 23 يوليو/ تموز خلفت لوحة سياسية معقدة للغاية مع كتلتين متمايزتين بوضوح لا يسهل تحقيق هدفها في الوصول إلى رئاسة الحكومة.
وهذا الصيف سيكون مثيرًا وغير متوقع لكثرة المبارزات التي ستحدث وتترك مستقبلًا غير مؤكد لمن سيحلف اليمين كرئيس للحكومة ولحكم البلاد.
واختتمت الصحيفة بالقول إن الانتخابات الإسبانية لم تنته بعد رغم صدور النتائج الأولية، وإعادة فرز أصوات المغتربين الإسبان الذين لا يقيمون في شبه الجزيرة الإيبيرية يمكن أن تؤدي إلى سيناريوهات سياسية جديدة.
حيث سيتم إجراء تدقيق للأصوات التي تم الإدلاء بها من طرف المغتربين، اليوم الجمعة، حسب ما نص عليه قانون الانتخابات، بتنفيذ تدقيق الفرز بعد 5 أيام من يوم الانتخابات الرئيسي.
وتبقى الأنظار بعدها إلى يوم 8 اغسطس / آب، يوم إعلان النتائج النهائية، ليبدأ بعدها السباق نحو من يشكل الحكومة القادمة.
صحيفة ElPais الإسبانية