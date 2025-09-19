روسيا تدرج حركة "عبدة الشيطان" على قائمة الإرهاب

أدرجت هيئة الرقابة المالية الروسية ما يُعرف بـ"الحركة الدولية لعبدة الشيطان" ضمن القائمة الموحدة للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت المحكمة العليا في روسيا، في استجابة لطلب من النيابة العامة الروسية، قد وافقت بتاريخ 23 يوليو تموز الماضي على طلب المدعي العام اعتبار ما يسمى بـ"الحركة الدولية لعبدة الشيطان" تنظيما نازيا جديدا، ومنع أنشطتها في الأراضي الروسية.

وأكدت النيابة العامة الروسية أن هذه "الحركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمظاهر القومية المتطرفة والنازية الجديدة".

كما أوضحت أن الحركة تقوم على أيديولوجية متطرفة، وعلى الكراهية والعداء تجاه الأديان السماوية، ويدعو أعضاؤها علنا إلى تدمير الكنائس الأرثوذكسية وتدنيسها، وممارسة طقوس السحر الأسود والقتل، كما يستخدمون رموزا وشارات موحدة، وتستند أسسهم الفكرية إلى منشورات عنصرية متطرفة.