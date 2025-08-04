"خرق أمني خطير".. إيران تكشف بيانات سرية لقائدة مقاتلة إسرائيلية (فيديو)

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، بأن إيران كشفت عن بيانات سرية تتعلق بقائدة طائرة مقاتلة تعمل في سلاح الجو الإسرايلي، في "خرق أمني خطير"، على حد وصف الصحيفة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "التلفزيون الرسمي الإيراني عرض بيانات شخصية وصوراً لطيارة في سلاح الجو الإسرائيلي"، وذلك ضمن تقرير مرئي، نشره عبر موقعه الإلكتروني.

وتضمن البث الإيراني، بحسب "يسرائيل هيوم"، رتبة الطيارة ورقم السرب الذي تخدم فيه، كما عُرضت صور لزوجها وأطفالها خلال المقطع".

ولا يزال من غير الواضح كيف حصلت السلطات الإيرانية على الصور والمعلومات، كما تقول الصحيفة.

بيانات سرية

وكانت إيران قد أعلنت، في 7 يونيو/ حزيران الماضي، أنها حصلت على كمية كبيرة من البيانات الإسرائيلية السرية، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمشاريع والمرافق النووية الإسرائيلية.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصادر استخباراتية قولها إن الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من المعلومات "الاستراتيجية والحساسة" التي تخص إسرائيل، بما في ذلك الخطط والمرافق النووية.

وذكر التلفزيون حينها أن العملية المذكورة نُفذت منذ فترة، لكن تقديم المعلومات تأخر بسبب الحجم الكبير للمواد، والحاجة إلى ضمان نقلها بشكل آمن إلى إيران، مشيراً إلى أن الوثائق قيد الدراسة وسيتم إطلاع الجمهور عليها.