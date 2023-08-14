أوكرانيا تعلن إحراز "بعض النجاح" في هجومها المضاد

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إحراز "بعض النجاح"، في هجومها المضاد، مؤكدة أنها استطاعت دفع القوات الروسية، في مناطق الجنوب الشرقي للبلاد، فيما تحاول استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأكدت "هانا ماليار" نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن الجيش الأوكراني حقق نجاحًا حول قرية ستارومايورسك التي تبعد نحو 60 ميلًا جنوب شرق دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا، بالإضافة إلى مواصلة القتال في جبهتين بالجنوب.

لكنها أشارت إلى أن "الألغام الروسية المنتشرة على نطاق واسع والتحصينات القوية تقوض التقدم".

وكشفت أن القوات الأوكرانية تخوض معارك لاستعادة السيطرة على أوروزخين المجاورة، مضيفة "تقع أعمال قتالية قرب أوروزخين.. وتم إحراز بعض التقدم على المحورين الجنوبي والجنوبي الشرقي قرب ستارومايورسك".

بدوره، قال مسؤول معين من جانب موسكو في جزء من منطقة زابوريجيا الأحد، إن كييف تحاول اختراق الخطوط الروسية عن طريق كسب موطئ قدم في القريتين.

يذكر أن القوات الأوكرانية حققت نجاحات متزايدة منذ بدء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في يونيو/ حزيران، ومع ذلك أقر مسؤولون من كييف بأن التقدم كان أبطأ من المأمول وعرقلته الدفاعات الروسية القوية.