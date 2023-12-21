بعد استعادة الجيش المالي لكيدال.. المتمردون يحاصرون مدن الشمال

ووفق تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية فإنّ المدن الرئيسية في شمال البلاد تتأثر بشكل كبير جرّاء هذا الحصار، بعد مرور أكثر من شهر على طرد الجيش المالي والقوات المساعدة له من مرتزقة "فاغنر" المتمردين من معقلهم في كيدال، معتبرًا أنّ هذا أول عمل تقوم به الجماعات المتمردة التي أقسمت على عدم إلقاء أسلحتها، "لكن هذه الإستراتيجية قد تكون محفوفة بالمخاطر"، بحسب تعبيره.

وكشف التقرير أنّ الوثيقة الداخلية المخصّصة للقوات القتالية التابعة للإطار الإستراتيجي الدائم، والتي يعود تاريخها إلى 8 ديسمبر الجاري تُظهر إصرار الجماعة المتمردة على "فرض حصار شامل على المحاور المتجهة إلى مدن مناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتاوديني"، و"يشمل كافة المنتوجات وجميع وسائل النقل".

ويوضّح أحد المسؤولين التنفيذيين في الإطار الإستراتيجي الدائم أنّ "القرار له تأثير فوري، ولكنه ليس فعّالا بشكل كامل"، ولم تتأثر الطرق التي تربط هذه المدن بجنوب مالي، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من عواقب الحصار.

وبحسب تقرير الإذاعة الفرنسية، فإنّ هذا القرار لا يحظى بالإجماع بين المتمردين، ويُخاطر بمعاقبة سكان الشمال في المقام الأول، ونقل عن أحد قادة التمرد قوله: "لقد غادر الكثيرون بسبب الجيش وقوات "فاغنر"..