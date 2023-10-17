إيران تحكم بالسجن 22 عامًا على طاقم الناقلة المحتجزة "أريانا"
أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان الإيرانية مجتبى قهرماني، أنه تم الحكم على أفراد طاقم ناقلة النفط "أريانا" بالسجن لمدة 22 عامًا، بتهمة تهريب النفط الوطني وتلويث البيئة.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قهرماني قوله: "بعد الانتهاء من عملية التحقيق تم إصدار قرار الاتهام في محكمة بندر عباس العامة، وبحسب الحكم الصادر حُكم على المتهمين بالسجن لمدة 22 عامًا".
وقال إن الحكم صدر "بتهمة تهريب الوقود الوطني وتلويث البيئة".
وكان قهرماني قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بضبط ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود "المهرب" في المياه الخليجية، وأضاف أن قبطان وطاقم هذه الناقلة أيضًا تم اعتقالهم.
وبحسب السلطات الإيرانيةـ فإن طاقم السفينة يتكون من 20 بحارًا يمنيًّا وعراقي واحد.
وذكرت وسائل إعلامية إيرانية حينها، أن زوارق عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتحمت سفينة "أريانا" التي تقل البحارة اليمنيين يوم 22 أكتوبر /تشرين الأول 2022، وذلك على بعد 8 أميال بحرية من أقرب نقطة لساحل عُمان.
وعقب أيام من ذلك، قامت السلطات الإيرانية بحسب وسائل إعلام إيرانية بأمر السفينة بالتحرك والتوجه صوب ميناء بندر عباس، وهناك خضع الطاقم للتحقق فضلًا عن إفراغ الشحنة كاملة من السفينة وتسليمها لوزارة النفط الإيرانية.
و"أريانا" هي ناقلة نفط تم تشييدها في 2016 وتبحر تحت علم بنما، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 17500 طن فيما يبلغ طولها الإجمالي 144.22 مترًا وعرضها 23 مترًا.