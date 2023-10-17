إيران تحكم بالسجن 22 عامًا على طاقم الناقلة المحتجزة "أريانا‎"

أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان الإيرانية مجتبى قهرماني، أنه تم الحكم على أفراد طاقم ناقلة النفط "أريانا" بالسجن لمدة 22 عامًا، بتهمة تهريب النفط الوطني وتلويث البيئة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قهرماني قوله: "بعد الانتهاء من عملية التحقيق تم إصدار قرار الاتهام في محكمة بندر عباس العامة، وبحسب الحكم الصادر حُكم على المتهمين بالسجن لمدة 22 عامًا".

وقال إن الحكم صدر "بتهمة تهريب الوقود الوطني وتلويث البيئة".

وكان قهرماني قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بضبط ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود "المهرب" في المياه الخليجية، وأضاف أن قبطان وطاقم هذه الناقلة أيضًا تم اعتقالهم.