صحفي أمريكي ينتقد الإنفاق السخي على "حرب الوكالة" في أوكرانيا

وتابع بلومنثال "أنا لا أتحدث هنا بصفتي صحفيا قضى عشرين عاما وهو يؤلف الكتب وينتج الوثائقيات ويحرر المقالات حول النزاعات والسياسة من مختلف القارات، بل باعتباري مواطنا أمريكيا يدفع ضرائب يجري تسخيرها لأجل تمويل حرب بالوكالة أصبحت تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي".

واستطرد أن تمويل الحرب في أوكرانيا، عبر إغداق الدعم على أوكرانيا، يجري على حساب المواطنين الأميركيين الذين تباغتهم حوادث على مستوى البنية التحتية المتردية، في حين تذهب مواردهم إلى الخارج، في إطارات حروب ونزاعات، مشيرا إلى حادثة انهيار جسر في ولاية مونتانا.

وتحدث الصحفي الأميركي عن اعتزام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، رغم التقارير التي تتحدث عن أداء أوكراني متواضع ومحدود في إطار الهجوم المضاد الذي أطلقته من أجل استعادة مناطق سيطر عليها الروس، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأشار بلومنثال إلى أن الرئيس الأوكراني نفسه، فولوديمير زيلينسكي، أقر بالنتائج المحدودة والبطيئة للهجوم الأوكراني المضاد، بسبب إخفاق الأوكرانيين في اختراق خطوط الدفاع الأمامية للروس، بينما فقدت كييف الكثير من العربات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة في إطار المساعدات العسكرية.

وأبدى تذمره من أخذ أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لأجل وضعها في خزائن دول تعاني من الفساد، في إشارة إلى أوكرانيا، حيث لا تحظى كييف بتصنيف متقدم في مؤشر الشفافية والنزاهة، بشهادة منظمات دولية.