أوكرانيا تقر بالخطأ في إعلان انسحاب روسيا من نوفا كاخوفكا

أقر الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أخطأ بإعلانه انسحاب القوات الروسية من مدينة نوفا كاخوفكا قرب خيرسون في جنوب البلاد، مؤكدا أنه أساء تحليل معلومات تلقاها.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية عبر تلغرام: "المحتلون لا يزالون متواجدين مؤقتا في نوفا كاخوفكا. المعلومة حول الانسحاب المفترض للعدو من هذه البلدة نشرت إثر استخدام غير صحيح للبيانات المتوافرة".

إلى ذلك، نفى مسؤول عينته السلطات الروسية في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، الخميس، أن يكون الجيش الروسي انسحب من مدينة نوفا كاخوفكا كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق.