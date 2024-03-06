ماذا وراء تصعيد روسيا عملياتها الجوية في أوكرانيا؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولا كبيرا مع لجوء روسيا إلى تغيير تكتيكاتها العسكرية، خاصة على صعيد استخدام القوة الجوية.

وتشير الصحيفة في تقرير إلى أن تكثيف الدعم الجوي الروسي، يعد خروجا عن المسار التقليدي للحرب خلال العامين الماضيين، والذي اتسم في الأغلب بالقتال على الأرض بدعم وإسناد من المدفعية الثقيلة والطائرات دون طيار.

وبينت الصحيفة أن الدعم الجوي المتزايد سمح لروسيا بتحقيق مكاسب جديدة في الفترة الأخيرة، إذ تقوم الطائرات الحربية بتمهيد الطريق لتقدم قوات المشاة.

لكن التقرير يؤكد أن هذا التكتيك رغم فعاليته، فإنه يحمل مخاطر كبيرة، كونه يُعرّض المقاتلات الروسية لنيران الدفاعات الجوية الأوكرانية.