واشنطن تعرب عن قلقها حيال الوضع في إقليم أمهرة

وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر نقلت رويترز عن سكان محليين قولهم، إن جنودًا إثيوبيين قتلوا نحو 24 مدنيًا في منطقة أمهرة في أثناء عمليات تفتيش بالمنازل، وذلك بعد أن هاجمهم رجال ميليشيات يقاتلون القوات الاتحادية منذ أكثر من شهر.

كما شهد الإقليم الذي يعد ثاني أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في إثيوبيا في تموز/ يوليو الماضي اشتباكات دموية بين الجيش وميليشيا محلية.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في أمهرة، بعدما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بدمج قوات الأمن الإقليمية في الشرطة أو الجيش الاتحادي.