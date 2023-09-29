واشنطن تعرب عن قلقها حيال الوضع في إقليم أمهرة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال الوضع في إقليم أمهرة الذي تحدثت الأمم المتحدة عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في قراءة للمحادثة الهاتفية التي دارت بينهما، إنه "شدد على ضرورة تعزيز حل سلمي من خلال الحوار السياسي وحماية حقوق الإنسان".
وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر نقلت رويترز عن سكان محليين قولهم، إن جنودًا إثيوبيين قتلوا نحو 24 مدنيًا في منطقة أمهرة في أثناء عمليات تفتيش بالمنازل، وذلك بعد أن هاجمهم رجال ميليشيات يقاتلون القوات الاتحادية منذ أكثر من شهر.
كما شهد الإقليم الذي يعد ثاني أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في إثيوبيا في تموز/ يوليو الماضي اشتباكات دموية بين الجيش وميليشيا محلية.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في أمهرة، بعدما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بدمج قوات الأمن الإقليمية في الشرطة أو الجيش الاتحادي.