جنوب أفريقيا.. اجتماع للحزب الحاكم لتقرير مصير الرئيس رامابوسا

يجتمع كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين بقاء الرئيس سيريل رامابوسا في منصبه، بعدما خلص تحقيق لوجود أدلة على تورطه في سوء سلوك بشأن أموال كانت مخبأة في مزرعته.

وأصبح مستقبل الرئيس موضع شك منذ نشرت لجنة خبراء يوم الأربعاء التقرير.

وتركز التحقيق على سرقة ملايين الدولارات كانت مخبأة في قطع أثاث في مزرعة حيوانات يمتلكها الرئيس المليونير عام 2020.