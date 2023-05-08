الصين: استقرار العلاقات الصينية الأمريكية ضروري

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم الاثنين إن تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية هو ضرورة بعد أن أدت ما وصفها بأنها سلسلة من "الأقوال والأفعال الخاطئة" إلى تدهور في العلاقات.

وشدد تشين بشكل خاص خلال اجتماع في بكين مع السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز على أن الولايات المتحدة يجب أن تصحّح طريقة تعاملها مع قضية تايوان، وأن تمتنع عن تجريد مبدأ "الصين الواحدة" من مضمونه.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن تشين قال لبيرنز "سلسلة الأقوال والأفعال الخاطئة من جانب الولايات المتحدة منذ ذلك الحين قوَّضت الزخم الإيجابي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس للعلاقات الصينية الأمريكية".

وأضاف البيان "تعطل جدول أعمال الحوار والتعاون الذي اتفق عليه الجانبان، وتواجه العلاقات بين البلدين الجمود مرة أخرى".