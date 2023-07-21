بايدن يدافع عن خطته لمكافحة الغلاء: نجحت رغم التشكيك

دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، عن النهج الذي اتبعته إدارته من أجل تطويق التضخم الذي ارتفع بشكل قياسي، من جراء تبعات وباء كورونا ومجريات الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال بايدن، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه لم يصغ إلى الخبراء الذي يقولون إن خفض مستوى التضخم يحتاج إلى خفض الأجور وزيادة معدل البطالة.

وتابع أن مضى قدما في إحداث المزيد من الوظائف لفائدة الأمريكيين، وإصلاح سلاسل الإمداد وخفض التكاليف.

وشدد بايدن على أن خطته لأجل تطويق التضخم في البلاد، استطاعت أن تؤتي ثمارها، رغم الشكوك التي قوبلت بها.

ويحاول الرئيس الديمقراطي، البالغ 80 عاما، استمالة الناخبين والدفاع عن حصيلته، بينما يخوض السباق نحو البيت الأبيض، الذي سيجري في نوفمبر 2024.

لكن العقبة الكبرى أمام بايدن، لا تكمن في الاقتصاد فقط، بل في عامل السن المتقدم أيضا، حيث يقول خصومه إنه يعاني أصلا، ويظهر أحيانا في مواقف توصف بالشاردة، بسبب "تأثر محتمل لقدراته الذهنية".