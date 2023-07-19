ليلة ثانية من القصف.. هجوم روسي على ميناء أوديسا وكييف

قال حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لهجوم روسي جوي، لليلة الثانية على التوالي، على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام: "لا تقتربوا من النوافذ... أو تظهروا عمل قوات الدفاع الجوي".

ومع دخول الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء الجزء الشرقي من أوكرانيا.

وفي العاصمة، قالت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تيليغرام إن نظم الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجوما عسكريا روسيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية. وأُفيد بسماع انفجارات وتصاعد الدخان بالقرب من كييف.

وكانت القوات الروسية قد استهدفت فجر الثلاثاء ميناء أوديسا الأوكراني، ومناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بعد يوم واحد على استهداف القوات الأوكرانية لجسر القرم الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أنها استهدفت منشآت في مدينة أوديسا الأوكرانية، قالت إنه يتم فيها التحضير "لأعمال إرهابية"، باستخدام قوارب بحرية مسيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "نفذت القوات البحرية الروسية ليلًا، ضربة انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا، باستخدام قوارب مسيرة.