نائب ترامب: لن نموّل أوكرانيا في حربها مع الروس بعد اليوم

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مجددا أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من دعم أوكرانيا ماليا في تصديها للحرب ضد روسيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، تم تسجيلها قبل عدة أيام: "أعتقد أن الرئيس، وأنا كذلك بالتأكيد، أن أمريكا أنهت دعم تمويل حرب أوكرانيا، فنحن نرغب في التوصل إلى تسوية سلمية لهذه الحرب، ونريد وقف القتل".

وأضاف: "لكن الأمريكيين، كما أعتقد، سئموا من الاستمرار في إرسال أموالهم، أموال ضرائبهم، لدعم هذا الصراع تحديدا".

وأردف بالقول: "لكن إذا أراد الأوروبيون أن يتقدموا ويشتروا الأسلحة فعليا من شركات الأسلحة الأمريكية، فنحن موافقون على ذلك، لكننا لن نمول الأمر بأنفسنا بعد الآن."

وجرت هذه المقابلة قبل الإعلان الرسمي عن اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، لكنها بُثت كاملة فقط اليوم الأحد.

وجدد فانس موقف إدارة ترامب القائل إن الأوروبيين أنفسهم هم المسؤولون عن الصراع الذي يدور على أبوابهم.

ويعتزم ترامب وبوتين التفاوض على حل سلمي محتمل في ألاسكا يوم الجمعة القادم، لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي استمرت حوالي ثلاثة أعوام ونصف العام، ولم توجه حتى الآن دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور هذا الاجتماع.