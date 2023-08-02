الجيش الألماني يواجه صعوبة في تجنيد عناصر جدد‎

تواجه القوات الألمانية المسلحة مشكلات كبيرة في جذب مجندين جدد، حسبما أعلن وزير الدفاع، الأربعاء، في وقت تسعى برلين لتحديث جيشها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعاني الجيش الألماني "البوندسفير" منذ فترة طويلة من نقص الموارد والتمويل، غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا دفع المستشار أولاف شولتس للتعهد بتعزيز الإنفاق العسكري.

وأقر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بوجود تحدٍ رئيسي يتمثل في تجنيد الجيل القادم من الجنود.

وكان الوزير يتحدث خلال زيارة لمركز توظيف تابع للقوات المسلحة في شتوتغارت، وقال للصحفيين: "الجميع يتحدث عن نقص في عدد أفراد البوندسفير، ولا أحد يعلم ذلك أفضل منّي، لدينا عدد طلبات أقل بسبعة بالمئة هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي".

وخلال فترة التدريب في الجيش، تصل نسبة المنسحبين إلى 30%، وفق ما قال.

وتكشفت المشكلات في الجيش الألماني، في آذار/مارس، عندما قال نائب كبير إن الجيش "لديه القليل من كل شيء" وبأن الثكنات في حالة يُرثى لها.