الجيش الألماني يواجه صعوبة في تجنيد عناصر جدد
تواجه القوات الألمانية المسلحة مشكلات كبيرة في جذب مجندين جدد، حسبما أعلن وزير الدفاع، الأربعاء، في وقت تسعى برلين لتحديث جيشها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعاني الجيش الألماني "البوندسفير" منذ فترة طويلة من نقص الموارد والتمويل، غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا دفع المستشار أولاف شولتس للتعهد بتعزيز الإنفاق العسكري.
وأقر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بوجود تحدٍ رئيسي يتمثل في تجنيد الجيل القادم من الجنود.
وكان الوزير يتحدث خلال زيارة لمركز توظيف تابع للقوات المسلحة في شتوتغارت، وقال للصحفيين: "الجميع يتحدث عن نقص في عدد أفراد البوندسفير، ولا أحد يعلم ذلك أفضل منّي، لدينا عدد طلبات أقل بسبعة بالمئة هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي".
وخلال فترة التدريب في الجيش، تصل نسبة المنسحبين إلى 30%، وفق ما قال.
وتكشفت المشكلات في الجيش الألماني، في آذار/مارس، عندما قال نائب كبير إن الجيش "لديه القليل من كل شيء" وبأن الثكنات في حالة يُرثى لها.
وبعض أقسام نوم الجنود كانت تفتقر لخدمة الإنترنت اللاسلكي، بل حتى لمراحيض تعمل، بحسب المفوضة البرلمانية الألمانية إيفا هوغل المكلفة بالتدقيق في الجيش.
وتتمحور جهود برلين لتحديث الجيش على صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو، لكن هوغل قالت إن أيا من ذلك المبلغ لم يُنفق في 2022 وسط بطء الإجراءات البيروقراطية لاتخاذ القرار.
وعندما يتعلق الأمر بالتجنيد، قال بيستوريوس إن الجيل الأصغر سنا أبدى مخاوف بشأن تحقيق توازن بين العمل والحياة أكثر من الماضي، وهو ما كان من الصعب التوصل إليه مع وظيفة في الجيش. بحلول 2050 سيكون عدد الناس في الفئة العمرية 14-25 عاما أقل بنسبة 12%".
وشيخوخة السكان التي تؤدي إلى نقص اليد العاملة في العديد من القطاعات، تجعل التجنيد العسكري صعبا بشكل خاص.
ويهدف البوندسفير حاليا لزيادة عدد الجنود وصولا إلى 203 آلاف بحلول 2031، مقارنة بـ180 ألفا حاليا، علما بأن بيستوريوس أكد أن ذلك الرقم تُجرى مراجعته.