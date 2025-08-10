وزير خارجية محتمل.. الصين تعتقل دبلوماسياً رفيعاً فور وصوله إلى بكين

كشفت مصادر مطلعة نقلت عنها صحفية "وول ستريت جورنال"، أمس السبت، أن السلطات الصينية، اعتقلت، الدبلوماسي الصيني الرفيع، ليو جيان تشاو، الذي يُنظر إليه، على نطاق واسع، باعتباره وزيرًا محتملًا للخارجية، بهدف استجوابه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن تشاو اقتيد للاستجواب بعد عودته إلى بكين، في أواخر يوليو/تموز، من رحلة عمل.

وبحسب التقرير الأمريكي يعد تشاو من قدامى المحاربين في الخدمة الخارجية الصينية، والذي حارب الفساد باعتباره أحد مسؤولي مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي، والذي شغل، مؤخراً، منصب رئيس الإدارة الدولية للحزب.

وكانت سنغافورة، وجنوب أفريقيا، والجزائر، آخر زيارات تشاو البالغ من العمر 61 عامًا، أواخر الشهر الماضي، بصفته رئيسًا للدائرة الدولية، وفقًا للإفصاحات الرسمية.

وقالت الصحيفة إن احتجاز تشاو يأتي بعد أن أطاحت بكين بتشين غانغ من منصب وزير الخارجية، العام 2023، بعد أن كلّف بالمنصب قبل 7 أشهر فقط من اعتقاله.

وخلُص تحقيق داخلي للحزب إلى أن تشين كان متورطًا في علاقة خارج إطار الزواج استمرت طوال فترة عمله سفيرًا لبكين في واشنطن، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

من هو ليو جيان تشاو؟

يتقن تشاو اللغة الإنجليزية، وانضم إلى الحزب الشيوعي الصيني ووزارة الخارجية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث درس العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد. وبرز اسمه في الأوساط العامة بصفته متحدثًا باسم الوزارة، وهو المنصب الذي شغله خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين العام 2008.

وبعد ذلك عيَّنته الصين سفيراً لها لدى الفلبين ثم إندونيسيا، قبل ترقيته إلى منصب مساعد وزير الخارجية في العام 2013.

"عملية مطاردة الثعالب"

انتقل ليو بشكل غير مألوف إلى العمل في مجال مكافحة الفساد العام 2015، عندما عُيّن رئيسًا لمكتب التعاون الدولي في اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي. وأصبح شخصيةً رئيسةً في "عملية مطاردة الثعالب" التي أطلقها الرئيس الصيني، وهي جهد عالمي لملاحقة الهاربين الصينيين المتهمين بالفساد والذين فرّوا إلى الخارج.

مكافحة الفساد

في العام 2017، ساهم تشاو في قيادة هيئة حكومية جديدة لمكافحة الفساد - تُعرف باسم لجنة الرقابة - في مقاطعة تشجيانغ الشرقية، حيث عُيّن أعلى مسؤول عن تطبيق الانضباط في المنطقة. وفي العام التالي، أُنشئت الهيئة على المستوى الوطني، مُكلّفةً بمراقبة السلوك وتطبيق الانضباط الحزبي بين جميع موظفي الحكومة.

وعاد تشاو إلى الخدمة الخارجية في العام 2018، عندما أصبح مسؤولاً كبيراً في لجنة الشؤون الخارجية المركزية للحزب، وهي هيئة يقودها شي وتوجه السياسة الدبلوماسية للصين.

في العام 2022، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، عيّن الحزب تشاو رئيسًا للدائرة الدولية، ثم رقّاه إلى عضوية كاملة في لجنته المركزية النخبوية. وقد سافر أكثر من سلفه، بما في ذلك زيارات إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لم يسبق لرؤساء الدائرة الدولية السابقين زيارتها.