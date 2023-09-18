آلاف المحتجين بنيويورك يدشنون "أسبوع المناخ"

طالب آلاف المحتجين، المشاركين في "أسبوع المناخ" واكتظت بهم شوارع منطقة ميدتاون بحي مانهاتن في نيويورك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء العالم بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.

وخرج المحتجون في مسيرات صاحبها عزف الموسيقى وقرع الطبول رافعين لافتات كان من بين العبارات المكتوبة عليها "أوقفوا استخدام الوقود الأحفوري" و"الوقود الأحفوري قاتل" و"أعلنوا حالة طوارئ مناخية".