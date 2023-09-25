مسيّرات أوكرانية تهاجم كورسك الروسية وتستهدف مبنى إدارياً ومنازل

شنت الطائرات المسيرة الأوكرانية، اليوم الإثنين، هجوماً جوياً، استهدف مبناً إدارياً وعدة منازل، في منطقة "كورسك" الروسية.

وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت، اليوم، إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضراراً بعدة منازل ومبنى إداري.

ولم يعرف على الفور حجم الهجوم على مدينة "كورسك" المتاخمة لأوكرانيا، وفق "رويترز".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي "كورسك" و"بريانسك" في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم الليلة الماضية "إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وذكر البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت أربع طائرات بدون طيار فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق أراضي جمهورية القرم"، وفق وكالة "آر تي" الروسية.

وفي بيان متزامن، أعلنت الوزارة أن "الدفاعات الجوية اعترضت صباح اليوم مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعة كورسك، ودمرت اثنتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".