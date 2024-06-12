مستشار خامنئي: على إيران زيادة عمق دفاعها الإستراتيجي

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، الأربعاء، إن بلاده لا تنوي مهاجمة أو الاعتداء على أي دولة، وإن على بلاده زيادة عمق دفاعها الإستراتيجي إلى 5 آلاف كيلومتر.

وأوضح اللواء صفوي في تصريحات صحفية "لا ننوي مهاجمة أي دولة، لكن إذا هاجمتنا دولة ولو كانت بحجم الولايات المتحدة، فيمكننا الرد عليها حتى خلف البحار البعيدة. أنا كمدرس جغرافيا أعتقد أنه يجب علينا زيادة عمق دفاعنا الإستراتيجي إلى 5 آلاف كيلومتر".

وأضاف "لا ننوي غزو أو مهاجمة أي بلد واحتلاله، ولكن إذا هاجمتنا قوة، ولو قوة مثل أمريكا، فسوف نتبعها إلى الجانب الآخر من البحار"، مبينًا أنه "تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق على إسرائيل".

وهاجم الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة في أبريل/نيسان الماضي، ردًّا على هجوم نفذته تل أبيب على القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق. وسقط جراءه 7 من كبار المستشارين في فيلق القدس.

وذكر صفوي أن "علاقات إيران مع روسيا والصين جيدة نسبيًّا الآن؛ رغم أن روسيا والصين توجههما المصالح، إلا أنه يجب أن نأخذ هذا الاعتبار في علاقات السياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، لدينا علاقات مع أوروبا ودول أخرى".