الكرملين: مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين لم تحسم بعد

أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتضح بعد إن كان الرئيس فلاديمير بوتين سيسشارك في قمة مجموعة العشرين في منتجع بالي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري يوشاكوف للصحفيين: "من المقرر أن يُعقد عدد كبير من المنتديات الدولية في نوفمبر".

وأضاف: "إن كنتم تتساءلون عن قمة مجموعة العشرين، فما زال أمامنا متسع من الوقت قبلها، وقبل المنتديات الأخرى أيضا. سننتظر ونرى".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في معرض سؤاله عما إذا كان سيجتمع مع بوتين في قمة مجموعة العشرين، إنه لا يجد سببا وجيها يدفعه إلى عقد جلسة مع زعيم الكرملين.

وقال بايدن لشبكة "سي.إن.إن": "سيتوقف ذلك على ما يريد التحدث عنه على وجه التحديد"، مضيفا أنه إن أراد بوتين بحث مسألة لاعبة كرة السلة الأمريكية السجينة بريتني جرينر، فسيرحب بالتحدث معه.

كما قال بايدن: "لا أجد أي سبب منطقي للاجتماع معه الآن".

وقال يوشاكوف، في معرض سؤاله عن تصريحات بايدن: "يمكنني أن أقول إننا، في روسيا، لا نتخلى أبدا عن المفاوضات، أو أي اتصالات دولية مفيدة".

وأضاف: "لا نبعد أبدا أي يد ممدودة. ولكن إن شعرنا وأدركنا أن أي شريك لا يريد الاجتماع معنا لسبب أو لآخر، فلن نفرض أنفسنا عليه".