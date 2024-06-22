زعيم "الإصلاح البريطاني يفجر قنبلة: الغرب دفع بروسيا لـ"غزو أوكرانيا"

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، للصحفيين، إن تصريحات فاراج "خاطئة تماماً ولا تصب إلا في مصلحة بوتين"، بحسب ما جاء عبر وكالة "فرانس برس".

كما قال زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي يبدو أنه سينتزع منصب سوناك في انتخابات الشهر المقبل، إن تصريحات فاراج "مشينة"، ويجب على أي مرشّح للبرلمان أن يكون موقفه واضحاً بأن روسيا هي المعتدي.

ومن جانبه، انتقد وزير الداخلية جيمس كليفرلي فاراج؛ لأنه "كرر تبرير بوتين الدنيء للغزو الوحشي لأوكرانيا".

ووصف وزير الدفاع المحافظ السابق توبياس إلوود التصريحات في صحيفة "ديلي تلغراف" بأنها "صادمة"، مضيفاً أن "تشرشل سيكون غاضباً جدًّا في قبره".

وعند طرح مزيد من الأسئلة في المقابلة عن آرائه بشأن بوتين، قال فاراج إنه "غير معجب به كشخص"، لكنه "معجب به كلاعب سياسي لأنه تمكن من السيطرة على شؤون روسيا".

وفاراج، الشخصية البارزة السابقة في عملية بريكست، مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سبق أن صرح بأنه على علاقة "رائعة" مع بوتين.