السلطات الأمريكية تواصل التحقيق في انفجار بنسلفانيا

يواصل المحققون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية جهودهم لتحديد أسباب الانفجار الذي وقع، أمس الاثنين، في مصنع للصلب قرب مدينة بيتسبرغ، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة أكثر من 10 آخرين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أحد المصابين من تحت أنقاض مشتعلة، بعد أن ظل عالقًا لساعات وسط الحطام، في عملية وُصفت بالصعبة والمعقدة.

وتسبب الانفجار بتصاعد دخان أسود في السماء في منتصف النهار في وادي مونونجاهيلا، وهي منطقة بولاية بنسلفانيا تشتهر بصناعة الصلب منذ أكثر من قرن، بحسب وكالة "اسوشيتد برس".

وقالت خدمات الطوارئ في مقاطعة أليجيني إن حريقًا نشب في المصنع بكليرتون أمس. وأشار مسؤولون إلى أنهم لم يحددوا سبب الانفجار.

وهز دوي الانفجار وعدة انفجارات أصغر تبعته المنطقة الواقعة على بعد /24 كيلومترًا/ جنوب شرق بيتسبرغ.