"أجسام غريبة" في سماء إيران تثير تكهنات حول رد محتمل على هجوم دمشق (فيديو)

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقاطع فيديو تظهر انتشار أجسام غريبة في عدة مدن تابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، إن "هناك أجساما مضيئة في مدن الأهواز وبهبان التابعة لمحافظة خوزستان"، من دون أن يصدر موقف رسمي من قبل السلطات عن طبيعة هذه الأجسام.

وتحدثت منصات إخبارية عن إمكانية أن يكون ما حصل انطلاق صواريخ في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية بالرد على إسرائيل على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق يوم الإثنين الماضي.