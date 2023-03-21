نتنياهو يجري تعديلا جديدا على خطته القضائية

وجاء في بيان لحزب الليكود بزعامة نتنياهو أنّ النصّ "لن يسمح لا للائتلاف ولا للمعارضة بالتحكّم بـ(النظام) القضائي، بل سيضمن التنوّع في اختيار القضاة".

وسارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى التنديد بـ"أكذوبة" لدى عرض رئيس لجنة القوانين في الكنيست سيمشا روثمان التعديل.

وجاء في بيان للابيد "إذا ما تم إقرار هذا التعديل بالتصويت فسيعني ذلك تحكّم سياسيين بلا رحمة بشكل عدائي وخطير بالنظام القضائي".

ويتعيّن التصويت بادئ الأمر على هذا التعديل في لجنة القوانين على أن يتم التصويت عليه في ما بعد في جلسة عامة في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.