غضب في مالي بعد انسحاب النظام العسكري من "إيكواس"

أثار انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غضب المعارضة على الأنظمة العسكرية الحاكمة هناك، ولا سيما في مالي.

وتُجري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حاليًّا مشاورات داخليا ومع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بعد إعلانها يوم الأحد الـ28 من يناير الماضي مغادرة المنظمة.

وبينما يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول العواقب المترتبة على الدول وعلى السكان، فإنه يثير أيضًا موجة من السخط باتت تتصاعد بين معارضي الأنظمة الانقلابية، ولا سيما لدى تنسيقية "نداء 20 فبراير" في مالي.