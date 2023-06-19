بكين تدعو واشنطن إلى الاختيار بين "الحوار والمواجهة"

خيّرت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بين "الحوار والمواجهة" وبين "التعاون والخلاف"، وذلك خلال محادثات جرت في بكين بين كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

واجتمع بلينكن، في اليوم الأخير من زيارته لبكين، الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين، مع وانغ يي، لمدة 3 ساعات في دار ضيافة في حدائق "دياويوتاي" القديمة، بحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية.

وقال وانغ يي، لبلينكن، بحسب تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، إن زيارته "لبكين هذه المرة تأتي في منعطف دقيق في العلاقات الصينية الأمريكية، وعليه فمن الضروري الاختيار بين الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف".