بكين تدعو واشنطن إلى الاختيار بين "الحوار والمواجهة"
خيّرت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بين "الحوار والمواجهة" وبين "التعاون والخلاف"، وذلك خلال محادثات جرت في بكين بين كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.
واجتمع بلينكن، في اليوم الأخير من زيارته لبكين، الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين، مع وانغ يي، لمدة 3 ساعات في دار ضيافة في حدائق "دياويوتاي" القديمة، بحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية.
وقال وانغ يي، لبلينكن، بحسب تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، إن زيارته "لبكين هذه المرة تأتي في منعطف دقيق في العلاقات الصينية الأمريكية، وعليه فمن الضروري الاختيار بين الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف".
وأضاف: "علينا عكس مسار دوامة التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية والضغط من أجل العودة إلى مسار سليم ومستقر، والعمل معًا لإيجاد طريقة صحيحة لتنسجم الصين والولايات المتحدة".
وأكد وانغ يي أن "السلطات الصينية لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان"، قائلًا: "على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل".
وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلاً مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها".
وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنهم لا يتوقعون حصول تقدم كبير خلال زيارة بلينكن، باستثناء الإبقاء على قنوات التواصل لتجنب أي نزاع كبير.
وأعلن البلدان، الأحد، أن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، وافق على زيارة واشنطن في وقت لاحق.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أعلن الأحد، أن بلينكن شدد خلال محادثاته مع نظيره الصيني على "أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن كل القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير"، واصفاً المحادثات بأنها كانت "صريحة وجوهرية وبنّاءة".
من جهته، أعرب وزير الخارجية الصيني عن أسفه لكون العلاقات بين بكين وواشنطن "في أدنى مستوى" لها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1979.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "اللقاء بين بلينكن وتشين غانغ، تجاوز المحادثات الاعتيادية حتى في ما يتعلق بتايوان.. كانت محادثة فعلية".