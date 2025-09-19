الجيش اللبناني: اشتبكنا مع مطلوبين وأوقفنا 55 منهم خلال مداهمة مخيم شاتيلا

مصادر: طائرات روسية انتهكت المجال الجوي لإستونيا
إرم نيوز

قالت مصادر أوروبية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن طائرات عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي لإستونيا اليوم الجمعة، بحسب "رويترز".

يأتي ذلك بعد إعلان بولندا قبل نحو 10 أيام عن انتهاك مسيرات روسية لمجالها الجوي، في وقت نفى فيه الكرملين ذلك، لافتا إلى أن بولندا لم تقدم دليلا على ذلك.

وأدى اختراق المسيرات الروسية، الذي يعد الأول من نوعه، إلى توتر غير مسبوق، وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، إضافة إلى تعزيز الدفاعات الأوروبية على الحدود الروسية.

