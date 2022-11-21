تفاهمات نتنياهو وبن غفير تعرض صلاحيات الشرطة الإسرائيلية للخطر

اتفق حزب "الليكود"، وحزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي يتوقع أن يتولاه الأخير في الحكومة التي يسعى رئيس "الليكود"، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيلها.

وستمنح هذه التفاهمات المقرونة بتعديل القانون، وزير الأمن الداخلي صلاحيات كبيرة على الشرطة، تمكنه من تحديد السياسات العامة لجهاز الشرطة، وتجعل من قائد هذا الجهاز مجرد تابع له، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين.

وكانت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وبن غفير قد شهدت خلافات حول حقيبة النقب والجليل، والتي يريدها الأخير لأحد نواب حزبه، فيما وافق نتنياهو على شروط زعيم "عوتسما يهوديت"، بن غفير، بشأن صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الوزاري الذي يفترض أن يتولاه النائب المتطرف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، إن استقلالية جهاز الشرطة ستتضرر للمرة الأولى في تاريخها، وإن وزير الأمن الداخلي هو من سيحدد سياسات هذا الجهاز وليس المفوض العام للشرطة.

كما عكست مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف الإسرائيليين من المساس باستقلالية الشرطة.

وبحسب الصحيفة، انتزع بن غفير موافقات من نتنياهو بشأن اختصاصات كانت حكرًا على المفوض العام للشرطة، مثل السياسات الخاصة بنشر القوات والتعزيزات في مناطق بعينها، ومن ثم ستصبح الأوامر الصادرة في هذا الصدد من صلاحيات وزير الأمن الداخلي.

وبموجب التفاهمات، سوف توزع الموازنات الخاصة بالشرطة بناء على اعتبارات يضعها الوزير وليس المفوض العام، فضلًا عن قدرة الوزير على وضع سياسات عامة وتغييرها وفقًا لأجندته.

ولفتت إلى أن الأمر ما زال يشوبه بعض الغموض، إلا أنه في النهاية ينبغي أن يمر على مرحلة تشريع تُمكن بن غفير من امتلاك مساحة كبيرة للمناورة.

قلق شديد

أعربت مصادر في الشرطة الإسرائيلية عن قلقها الشديد جراء هذه التفاهمات، وقالت لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، دون أن تكشف هويتها، إن الأمر "يعني تحول المفوض العام للشرطة إلى مجرد مساعد للوزير".

وحذرت المصادر من المساس بصلاحيات قائد الشرطة لصالح وزير الأمن الداخلي، "بغرض الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية".

وكشفت أن مصادر مقربة من القائد العام يعقوب شابتاي، حاولت في الفترة الأخيرة التوصل إلى مصالحة بينه وبين بن غفير، وسعت إلى عقد اجتماع مشترك، في ضوء خلافات قديمة بينهما، بسبب دعوة بن غفير لإقالته في وقت سابق.

تصفية حسابات

وذكرت المصادر أن شابتاي يعيش على وقع حالة من القلق الشديد منذ أن ظهرت نتائج انتخابات الكنيست الـ 25، وفوز حزب "عوتسما يهوديت"، وتعمقت المخاوف بعد إصرار بن غفير على تولي حقيبة الأمن الداخلي.

وقدرت أن بن غفير سيعمل على إقالة شابتاي، طالما كان يسعى لامتلاك كل هذه الصلاحيات، وأن زعيم "عوتسما يهوديت" يريد أن تصبح صلاحيات وزير الأمن الداخلي على الشرطة مماثلة لصلاحيات وزير الدفاع على الجيش.

وذكرت المصادر أيضا للصحيفة، أن شابتاي كان يسعى للبقاء على رأس جهاز الشرطة عامًا إضافيًا، ويعلم أن بن غفير يريد أن يقدم للجمهور نتائج سريعة، ومن ثم سيقوم باختيار قائد عام جديد.

استقلالية الشرطة

أثارت الأنباء بشأن التقدم الذي شهدته المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وبن غفير، والصلاحيات الكبيرة التي سيحصل عليها وزير الأمن الداخلي، حالة من الاحتقان بين إسرائيليين على موقع "تويتر".

وكتب غوش براينر، مراسل صحيفة "هآرتس" لشؤون الشرطة، أن التفاهمات تنص على أن يحدد وزير الأمن الداخلي سياسات الشرطة وليس شابتاي، الأمر الذي يعد مساسًا كبيرًا باستقلالية الشرطة.

وعلق الناشط أمير بيليغ على تلك الأنباء، وكتب عبر حسابه: "إننا أمام مرحلة رئيسية لاغتيال الديمقراطية الإسرائيلية واستقلالية حُراسها".

وكتبت المغردة الإسرائيلية نومي مورافيا، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "في حال حدوث ذلك بالفعل كيف سيبدو الأمر لكم؟. هل ستصبح الشرطة كتيبة؟. هل ستخضع الشرطة لمصدر سلطوي صاحب مصلحة وغير مستقر، يتبدل كل عام ونصف العام تقريبًا؟ إلا إذا كان الأمر من باب الوعود التي يعتزم المتهم (نتنياهو) انتهاكها كعادته، بمساعدة الطيبي وعودة، والمعارضة التي ستتكتل من أجل التصويت ضد القانون. على أحدهم أن يوقف تلك اللعبة، نريد الخروج منها".

ورأى المغرد دانئيل ليف، أن الوزير بالفعل هو من يحدد السياسات، وكتب عبر "تويتر" أن "هذا واضح، انظروا مثلًا لبيان المستشار القضائي للوزير بارليف بشأن القنابل الصوتية في المسجد الأقصى بعد خلافه مع قائد الشرطة. إن التغيير سيأتي من أجل التأثير على شعبة التحقيقات مع التأكيد على تحقيقات بعينها".

وتساءل يوفال هاريس عبر حسابه: "كيف ستحقق الشرطة إذا في جرائم رئيس الحكومة والوزراء إذا فقدت استقلاليتها؟".

وأعرب الناشط ناتان شافير عن دهشته، وكتب: "أمر لا يُصدق، أتمنى على الأقل عدم المساس باستقلالية الجيش بدوره، وباتخاذ القرارات بشأن متى يذهب للحرب وضد من".