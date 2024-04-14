إسرائيل تتوعد إيران بـ"رد كبير وحاسم"

أكد مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في حين تعهد الجيش الإسرائيلي بـ"فعل المطلوب" لحماية الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن حقيقة قيام إيران بإطلاق النار للمرة الأولى من أراضيها باتجاه إسرائيل يتطلب رداً حاسماً، سيأتي قريباً".

وأشارت إلى أن الحكومة السياسية والأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل اجتماعها في مقر "الكيرياه" بوزارة الدفاع، مؤكدين أنه "سيكون هناك رد كبير وقوي".