إسرائيل تقابل استراتيجية إيران "توحيد الجبهات" بـ"تجزئة الخصوم"
كشفت عملية "السهم الواقي" التي بدأها الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، باستهداف ثلاثة من القادة العسكريين لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عن سياسة إسرائيلية مقابلة لسياسة تحاول إيران إرساءها في محيط إسرائيل تتمثل في "توحيد الجبهات".
وتشمل سياسة إيران لتوحيد الجبهات، تنسيق ردود مشتركة ضد إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وحتى العراق واليمن، إذ تَعتبر إسرائيل أن لإيران وكلاء في كل هذه المناطق.
بالمقابل تعمل إسرائيل _التي تؤكد أن عمليتها في غزة موجهة ضد حركة الجهاد الإسلامي فقطـ، وتستثني حركة حماس التي تسيطر على القطاع_ على محاولة تنفيذ "عمليات موضعية" في المناطق التي تستهدفها دون الانجرار لمواجهة شاملة تشمل جميع القوى المعادية لها، حتى داخل المناطق التي تستهدفها.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "العملية العسكرية ضد الجهاد الإسلامي أول اختبار لمشروع إيران الذي تطلق عليه توحيد الجبهات، الذي يهدف إلى ربط وكلائها في جميع الساحات للعمل ضد إسرائيل".
وذكرت أن "إيران تعمل على هذا المشروع منذ سنوات، لكنها زادت أخيرًا من رسائلها حول الكيفية التي يمكن من خلالها استغلال الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل، لجعلها هدفًا ناضجًا لها ولمشروعها".
وبحسب الصحيفة فإن "الهدف العام لإيران المعلن صراحة، هو "توحيد الجبهات المختلفة ضد إسرائيل، وهي تتفاخر به"، لافتة إلى أن "الإيرانيين يرون أن إسرائيل تخشى التصعيد مع أكثر من جبهة".
ووفق الصحيفة فإن "إيران واصلت تفعيل الجماعات والتهديدات في سوريا، حيث شجعت المجموعة الفلسطينية الصغيرة التي تطلق على نفسها اسم لواء القدس على إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال عيد الفصح العبري الماضي، كما شجعت حماس على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل في عيد الفصح، وساعدت حزب الله في الحصول على ذخائر دقيقة التوجيه وطائرات دون طيار، وقد باشر الحزب باستخدامها ضد منصات الغاز البحرية".
كما أشارت أن "إيران عملت أيضًا على زيادة البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، حيث عمدت إلى تمويل عملية إغراق الضفة الغربية بالأسلحة لبدء الاستفادة من أي وضع تضعف فيه قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
ولفتت إلى أن "إيران تعمل كذلك على تقوية وكلائها في العراق من خلال دعم الحشد الشعبي، والجماعات المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مثل: جماعة النجباء، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق".
سياسة إسرائيلية
تقابل إسرائيل الإستراتيجية الإيرانية بسياسة تعمل من خلالها على تنفيذ عمليات دقيقة ومستهدفة، ولا تستدعي ردًّا شاملًا من جميع الأطراف المتحالفة مع إيران في الدول المحيطة بإسرائيل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت، العام الماضي، استخدام "عقيدة الأخطبوط" التي صممت لمواجهة محاولة إيران توحيد جبهاتها المختلفة، التي استكملها خلفه يائير لابيد، وواصلها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.
ومن أبرز ملامح هذه السياسة، عمل إسرائيل في قطاع غزة ضد حركة الجهاد الإسلامي وتحييد حركة حماس التي تمتلك قوة أكبر، ونجحت إسرائيل في تنفيذ هذه السياسة بعد أن امتنعت حماس عن المشاركة في جولة التصعيد التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي لعدد من قياداتها في أغسطس/آب من العام الماضي.
كما تخللها استهداف لمواقع لحركة حماس في لبنان، بعد إطلاق صواريخ اتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، دون استهداف حزب الله، وبما يمنع انزلاق إسرائيل لمواجهة شاملة مع الحزب الذي يمتلك قوة عسكرية أكبر من حماس والجهاد الإسلامي.
وفي سوريا، عملت إسرائيل على منع تموضع إيران هناك، لكنها حافظت على قواعد اشتباك تمنع الاشتباك المباشر مع إيران، ضمن مواجهة عسكرية واسعة بين الجانبين.