إسرائيل تقابل استراتيجية إيران "توحيد الجبهات" بـ"تجزئة الخصوم"

كشفت عملية "السهم الواقي" التي بدأها الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، باستهداف ثلاثة من القادة العسكريين لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عن سياسة إسرائيلية مقابلة لسياسة تحاول إيران إرساءها في محيط إسرائيل تتمثل في "توحيد الجبهات".

وتشمل سياسة إيران لتوحيد الجبهات، تنسيق ردود مشتركة ضد إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وحتى العراق واليمن، إذ تَعتبر إسرائيل أن لإيران وكلاء في كل هذه المناطق.

بالمقابل تعمل إسرائيل _التي تؤكد أن عمليتها في غزة موجهة ضد حركة الجهاد الإسلامي فقطـ، وتستثني حركة حماس التي تسيطر على القطاع_ على محاولة تنفيذ "عمليات موضعية" في المناطق التي تستهدفها دون الانجرار لمواجهة شاملة تشمل جميع القوى المعادية لها، حتى داخل المناطق التي تستهدفها.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "العملية العسكرية ضد الجهاد الإسلامي أول اختبار لمشروع إيران الذي تطلق عليه توحيد الجبهات، الذي يهدف إلى ربط وكلائها في جميع الساحات للعمل ضد إسرائيل".

وذكرت أن "إيران تعمل على هذا المشروع منذ سنوات، لكنها زادت أخيرًا من رسائلها حول الكيفية التي يمكن من خلالها استغلال الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل، لجعلها هدفًا ناضجًا لها ولمشروعها".