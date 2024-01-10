تقرير: الجدل يحيط بالاستشفاء السري لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أثار دخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى السري، مؤخرًا، جدلًا واسعاً، وعلى الرغم من خروجه من العناية المركزة والإعلان عن أنه "في حالة جيدة"، إلا أن الانزعاج السياسي نشأ من التأخير في إبلاغ الرئيس جو بايدن ومستشاريه بحالة أوستن الصحية خلال أزمة الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن أوستن، البالغ من العمر 70 عامًا، خضع لعملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا في 22 كانون الأول/ ديسمبر، في مستشفى "والتر ريد" العسكري في ماريلاند، دون إبلاغ البيت الأبيض ولا نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس في البداية.

وأضافت الصحيفة، أن وزير الدفاع استأنف العمل عن بعد مباشرة بعد الجراحة، ولكن في الأول من كانون الثاني/ يناير، وبعد أن عانى من آلام شديدة مرتبطة بالتهاب في المسالك البولية، تم إدخاله مرة أخرى إلى المستشفى.

ولفتت الصحيفة إلى أنه، ومن المثير للدهشة، أن الأمر استغرق حتى 5 يناير، ليعرف الجمهور والرئيس بايدن عن دخول أوستن الأصلي إلى المستشفى والمضاعفات اللاحقة.

وحدث هذا الانقطاع في الاتصالات، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولاسيما بين إسرائيل وحماس، حيث يعدّ اتخاذ القرار السريع وتسلسل القيادة الواضح أمرًا بالغ الأهمية.