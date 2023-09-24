لافروف يتهم قادة أرمينيا بـ"صب الزيت على النار" في ناغورني قره باغ

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، القادة الأرمينيين بمفاقمة التوتر في ناغورني قره باغ، وقال إنهم "يصبون الزيت على النار"، لكنه أبدى أمله في أن تبقى أرمينيا قريبة من محيطها الجغرافي، وخاصةً موسكو.

وفي كلمة ألقاها بالأمم المتحدة، اعتبر لافروف أن القوى الغربية "تحرّك الخيوط" لتقويض النفوذ الروسي، مضيفا "للأسف، القيادة في أرمينيا تصبّ من وقت لآخر بنفسها الزيت على النار".

ونشرت قوات حفظ سلام روسية حول ناغورني قره باغ لمراقبة وقف إطلاق النار عقب جولة سابقة من القتال عام 2020 في الإقليم الذي كان يديره الانفصاليون الأرمينيون منذ عقود.

ومع ذلك، استولت القوات الأذربيجانية سريعا على المنطقة الجبلية الثلاثاء رغم نداءات سابقة وجهها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى الكرملين لبذل مزيد من الجهد.

وتظاهر أرمينيون أمام السفارة الروسية في يريفان معربين عن غضبهم، فيما اتهم بعضهم موسكو بأنها مشتتة بسبب حربها في أوكرانيا.

وأشار لافروف إلى ما قاله أحد كبار السياسيين الأرمينيين حول تسليم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناغورني قره باغ إلى أذربيجان بعد حرب عام 2020.

وقال لافروف "من السخافة اتهامنا بذلك"، مضيفا "نحن مقتنعون بأن الشعب الأرمني يتذكر تاريخه". كما أعرب عن ثقته في أن الأرمن سيظلون مرتبطين بـ"روسيا والدول الصديقة الأخرى في المنطقة بدلا من أولئك الذين يقفزون عليها من الخارج".

ونص إعلان وُقع عام 1991 في آلماتي، أكبر مدن كازاخستان، على أن الحدود الحالية للدول المستقلة حديثا والتي كانت جمهوريات سوفياتية لا يجوز انتهاكها.

وقال لافروف إن الإعلان "يعني أن ناغورني قره باغ جزء من أذربيجان.. هكذا بكل وضوح وبساطة".