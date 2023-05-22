انزعاج أمريكي من استفزازات بن غفير وعودة المستوطنين إلى "حومش"

عبّرت الخارجية الأمريكية عن انزعاج الولايات المتحدة من قرار اتخذته إسرائيل يسمح بعودة المستوطنين إلى منطقة بالضفة الغربية، علاوة على الزيارات الاستفزازية لوزير الأمن الداخلي بن غفير للمسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من قرار أصدرته الحكومة الإسرائيلية يتيح للمستوطنين اليهود ترسيخ وجود دائم لهم في مستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الخطوة لا تتماشى مع الالتزامات الإسرائيلية لدى الإدارات الأمريكية وإن‭ ‬زيادة الاستيطان في الضفة الغربية تمثل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.

في الوقت ذاته، عبّرت واشنطن عن قلقها من الزيارة الاستفزازيّة التي أجراها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان: "هذا المكان المقدس يجب ألا يستخدم لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيته".