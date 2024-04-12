التهديدات الإيرانية تدفع فرنسا لنصح رعاياها بعدم السفر إلى دول

نصحت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وسط تهديدات إيران لإسرائيل، خصمها الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن أقارب الدبلوماسيين المقيمين في إيران سيعودون إلى فرنسا وإنه أصبح من المحظور على موظفي الخدمة المدنية الفرنسيين القيام بأي مهام في إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".