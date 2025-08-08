أثارت موجة استنكار.. بلدية إسبانية تحظر الاحتفالات الإسلامية في المناطق العامة

في قرار أثار موجة استنكار، صادقت بلدية خومييا الواقعة في إقليم مورسيا جنوب شرقي إسبانيا على مقترح يمنع إقامة الاحتفالات الإسلامية في الفضاء العام، مما فجّر جدلاً حادًّا على المستويين السياسي والمجتمعي، بحسب ما أوردته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وجاءت المبادرة من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، المعروف بنزعته القومية المتشددة وتأثيره القوي في منطقة مورسيا، وحظيت بدعم الحزب الشعبي (PP) المحافظ، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.

بحسب نص القرار، تسعى البلدية إلى "حماية القيم والتقاليد التي تشكل الهوية الثقافية لإسبانيا"، في تبرير اعتبره كثيرون تغاضيًا متعمّدًا عن التاريخ الإسلامي للبلاد، وتجاهلاً لواقع المدينة التي تضم نحو 27,000 مسلم.

ورغم أن الدستور الإسباني (المادة 16) يكفل حرية الدين والعبادة، فإن القرار يتلاعب بالمصطلحات، حيث يحظر "أي نشاط غير رياضي" لا ترعاه البلدية رسميًّا، مما يُقصي تلقائيًّا أي تنظيم ديني خاص بالمسلمين.

واحتفى حزب فوكس اليميني المتطرف في فرنسا بالقرار عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قائلاً: "إسبانيا هي وستبقى دائمًا أرضًا ذات جذور مسيحية".





انتقادات للقرار

ردود الفعل لم تتأخر، إذ وصف فرانسيسكو لوكاس، زعيم الحزب الاشتراكي في مورسيا، القرار بأنه "انتهاك للدستور وتهديد للوئام الاجتماعي، الهدف منه فقط هو السيطرة على السلطة".

من جهته، أعرب رئيس اتحاد الكيانات الإسلامية في إسبانيا عن صدمته، وقال: "هذا استهداف واضح للمسلمين دون غيرهم… إنه اقتراح ينمّ عن كراهية للإسلام".

ويأتي القرار في سياق متوتر، بعد أن نظم حزب فوكس حملة ضد المهاجرين من شمال أفريقيا في مدينة "توري باتشيكو" المجاورة في يوليو/ حزيران الماضي، طالب خلالها بإغلاق مراكز الاستقبال، ما فُسّر كجزء من سياسة ممنهجة تستهدف المسلمين والمهاجرين.