ترامب يقطع اجتماعه بزعماء أوروبا للاتصال ببوتين
ترامب مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض المصدر: رويترز
18 أغسطس 2025، 9:27 م

أفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع محادثاته في واشنطن مع قادة أوروبا لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الدبلوماسي، أنه من المقرر استئناف المحادثات بعد المكالمة، التي قال ترامب في البداية إنه سيجريها بعد أن يتشاور مع الزعماء الأوروبيين.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أول من نشر نبأ المكالمة.

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

