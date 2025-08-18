ترامب يقطع اجتماعه بزعماء أوروبا للاتصال ببوتين

أفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع محادثاته في واشنطن مع قادة أوروبا لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الدبلوماسي، أنه من المقرر استئناف المحادثات بعد المكالمة، التي قال ترامب في البداية إنه سيجريها بعد أن يتشاور مع الزعماء الأوروبيين.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أول من نشر نبأ المكالمة.

أخبار ذات علاقة ترامب يستقبل قادة أوروبا بتطمينات عن لقائه ببوتين

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.